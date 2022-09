Fico non demonizza Meloni: nessun pericolo per la democrazia e la collocazione internazionale (Di martedì 13 settembre 2022) Difende il reddito di cittadinanza, che «ha dato potere contrattuale ai lavoratori in un Paese in cui non ne avevano» pur ammettendo «che può essere perfezionato». E dice che il presidenzialismo non è «la risposta ai bisogni dell’Italia» per cui «non è il momento di una bicamerale, ma di risolvere i problemi energetici». Il presidente della Camera Roberto Fico, Cinque Stelle non ricandidato a causa della regola sul limite dei due mandati sulla Stampa, dice che la campagna elettorale non gli sembra «aspra». Tutt’altro. L’importante è «approfondire gli argomenti così che i cittadini possano seguire». Secondo l’esponente grillino, la democrazia non è in pericolo in caso di vittoria del centrodestra, come sostiene il segretario del Pd Enrico Letta. «E lo dice uno che è diventato presidente della Camera grazie alla forza della nostra ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 settembre 2022) Difende il reddito di cittadinanza, che «ha dato potere contrattuale ai lavoratori in un Paese in cui non ne avevano» pur ammettendo «che può essere perfezionato». E dice che il presidenzialismo non è «la risposta ai bisogni dell’Italia» per cui «non è il momento di una bicamerale, ma di risolvere i problemi energetici». Il presidente della Camera Roberto, Cinque Stelle non ricandidato a causa della regola sul limite dei due mandati sulla Stampa, dice che la campagna elettorale non gli sembra «aspra». Tutt’altro. L’importante è «approfondire gli argomenti così che i cittadini possano seguire». Secondo l’esponente grillino, lanon è inin caso di vittoria del centrodestra, come sostiene il segretario del Pd Enrico Letta. «E lo dice uno che è diventato presidente della Camera grazie alla forza della nostra ...

