"È finita a botte". Enrico Papi, retroscena choc: "Non riuscivamo a fermarla"

Il giorno prima dell'esordio dell'attesissimo GF Vip 7 di Alfonso Signorini, il prossimo 18 settembre, il pubblico potrà godersi l'inizio di un'altra nuova stagione di Scherzi a parte con la conduzione di Enrico Papi. Tantissimi, come sempre, i vip derisi. Si prospettano risate a crepapelle per gli spettatori, che vedranno anche una rissa. Proprio così, lo ha ammesso lo stesso Enrico Papi sfregandosi soddisfatto le mani. Ci sarà da divertirsi. Ma non è stato così per il personaggio famoso che è stato preso di mira a Scherzi a parte che forse oggi sarà riuscito a placarsi. Nell'intervista concessa nelle ultime ore a Tv Sorrisi e Canzoni, l'amato conduttore ha vuotato il sacco.

