Dzeko-show | in gol anche Dumfries | Inter in scioltezza contro il Viktoria Plzen

(Di martedì 13 settembre 2022) Minimo sforzo, massimo risultato. La trasferta in Repubblica Ceca dell'porta con sé più di una buona notizia: i nerazzurri battono agevolmente il(2-0) e restano in corsa per una qualificazione agli ottavi complicata ma sempre possibile, che passerà verosimilmente dall'esito del doppio confronto con il Barcellona. Simone Inzaghi ha fatto ampio ricorso al turnover (che ha riguardato in particolare Lautaro) e non è stato tradito dalla sua rosa.con un gol per tempo hanno piegato la resistenza dei cechi, che sono rimasti in dieci per l'ultima mezz'ora e hanno pensato soprattutto a non incassare una goleada. Dopo la sconfitta con il Bayern, e con il Barcellona all'orizzonte, l'non può prescindere dai tre puntiil ...

Tutto facile per l'Inter, che si impone 2 - 0 sul campo del Viktoria Plzen e riscatta la sconfitta all'esordio nel gruppo di Champions contro il Bayern. Uomo - partita Edin, che sblocca la partita al 20' con un bel destro incrociato su assist di Correa e nella ripresa manda in gol Dumfries a conclusione di una perfetta azione di contropiede della squadra di Inzaghi. La prima con una girata di Acerbi, la seconda con un tentativo di Mkhitaryan e la terza con un contropiede sprecato da. Nella ripresa, invece, l'Inter accelera in fase offensiva ma spreca ... Goals from Edin Dzeko and Denzel Dumfries earned Inter a comfortable 2-0 win over a ten-man Viktoria Plzen on Tuesday evening. Dzeko opened the scoring in the first half, before Dumfries doubled the ... L'Inter sembra aver messo alle spalle il periodo difficile. Dopo aver battuto il Torino in campionato, i nerazzurri vincono anche in Champions contro ...