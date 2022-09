Dzeko sblocca, Dumfries raddoppia: il meglio di Viktoria Plzen - Inter (Di martedì 13 settembre 2022) Tutto facile per l'Inter, che si impone 2 - 0 sul campo del Viktoria Plzen e riscatta la sconfitta all'esordio nel gruppo di Champions contro il ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 13 settembre 2022) Tutto facile per l', che si impone 2 - 0 sul campo dele riscatta la sconfitta all'esordio nel gruppo di Champions contro il ...

internewsit : #Dzeko sblocca il match, il migliore nonostante qualche giocata imprecisa di troppo. #Gagliardini entra ed è subito… - aledefelice24 : #Dzeko in versione super trascina l'#Inter nel primo successo in #UCL: sblocca il risultato e serve l'assist a… - zazoomblog : L’Inter si sblocca in Champions: Dzeko e Dumfries la decidono - #L’Inter #sblocca #Champions: #Dzeko - rtl1025 : ??? Bottino pieno per l'#Inter di Simone Inzaghi in Repubblica Ceca: sconfitto il Viktoria Plzen 2-0 e primi 3 punti… - sportmediaset : L'Inter domina il Viktoria e si sblocca in Champions con Dzeko e Dumfries #viktoriaplzeninter #CHAMPIONSLEAGUE… -