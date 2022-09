Dl Aiuti, via libera al Senato: trovato l’accordo sul Superbonus. FdI: «Sbloccati i crediti» (Di martedì 13 settembre 2022) Con 182 voti favorevoli e 21 astenuti il Senato ha approvato il dl Aiuti bis, che passa ora all’esame della Camera. Il testo contiene anche le norme per superare le questioni legate all’applicazione del Superbonus, sul quale l’Aula ha votato un emendamento unitario, frutto di un’intesa trovata dai gruppi nelle Commissioni congiunte Bilancio e Finanze. L’emendamento, così come è stato riformulato dopo lo stallo dei giorni scorsi, ha visto convergere tutte le forze dell’attuale maggioranza e FdI: ci sono stati 211 voti a favore e un solo astenuto. Ciriani: «Da FdI anche stavolta opposizione patriottica» «Anche oggi FdI, come in tutta questa legislatura, ha tenuto un atteggiamento da opposizione patriottica», ha commentato il capogruppo a Palazzo Madama, Luca Ciriani, ricordando che, come annunciato da Giorgia Meloni, «abbiamo interrotto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022) Con 182 voti favorevoli e 21 astenuti ilha approvato il dlbis, che passa ora all’esame della Camera. Il testo contiene anche le norme per superare le questioni legate all’applicazione del, sul quale l’Aula ha votato un emendamento unitario, frutto di un’intesa trovata dai gruppi nelle Commissioni congiunte Bilancio e Finanze. L’emendamento, così come è stato riformulato dopo lo stallo dei giorni scorsi, ha visto convergere tutte le forze dell’attuale maggioranza e FdI: ci sono stati 211 voti a favore e un solo astenuto. Ciriani: «Da FdI anche stavolta opposizione patriottica» «Anche oggi FdI, come in tutta questa legislatura, ha tenuto un atteggiamento da opposizione patriottica», ha commentato il capogruppo a Palazzo Madama, Luca Ciriani, ricordando che, come annunciato da Giorgia Meloni, «abbiamo interrotto ...

