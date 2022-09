Covid e i danni al cervello, lo studio italiano sulle zone colpite dal virus e l’evoluzione nel tempo (Di martedì 13 settembre 2022) Sono numerosi gli studi sui danni anche al cervello – con relativi sintomi neurologici e psichiatrici – provocati dal Covid. Ora uno studio condotto da un team di medici della Medicina nucleare e della Neurologia dell’ospedale Santo Stefano di Prato ipotizza che “la funzione neuronale migliora progressivamente dalla fase acuta fino a quella cronica a 7-9 mesi dall’infezione”. Riportata dall’’European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging‘, l’analisi su pazienti con sintomi neurologici da Covid durante il periodo pandemico evidenzia per la prima volta che la malattia innescata dal coronavirus Sars Cove 2 può determinare importanti alterazioni della funzione neuronale cerebrale, in particolare nelle regioni frontali durante la fase acuta della malattia e tali alterazioni si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Sono numerosi gli studi suianche al– con relativi sintomi neurologici e psichiatrici – provocati dal. Ora unocondotto da un team di medici della Medicina nucleare e della Neurologia dell’ospedale Santo Stefano di Prato ipotizza che “la funzione neuronale migliora progressivamente dalla fase acuta fino a quella cronica a 7-9 mesi dall’infezione”. Riportata dall’’European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging‘, l’analisi su pazienti con sintomi neurologici dadurante il periodo pandemico evidenzia per la prima volta che la malattia innescata dal coronaSars Cove 2 può determinare importanti alterazioni della funzione neuronale cerebrale, in particolare nelle regioni frontali durante la fase acuta della malattia e tali alterazioni si ...

elidacomasio : @navida79 @Andrea27920710 @RobertoRenga @poliziadistato @TwitterSafety 1) il covid non è sempre curabile 2) i vacci… - kasparovskarpov : @AuroraLittleSun Yale university: i vaccini per il covid creano danni genetici stabili,che si riversano pure alle future generazioni. - puscascapo : @DarioNardella @EnricoLetta In effetti sul covid ha fatto meno danni l'Europa rispetto allo stato tagliano. A parte… - __ANT_Z___ : @Fiamma_jv @AnselmoP13 @Fiamma_jv In Israele danni cardiaci prevalenti tra i malati covid @BelpietroTweet non parle… - __ANT_Z___ : @Fiamma_jv @AnselmoP13 @Fiamma_jv Su Nature ci sono tanti studi sui danni cardiaci correlati al Covid. Loro hanno… -