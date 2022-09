Autostrade a caro prezzo Il doppio regalo ai Benetton

(Di martedì 13 settembre 2022) Torna d’attualità ildelleai. Anzi, il: il primo risalente al 1999, quando lo Stato attraverso l’Anas cedette in concessione circa metà della rete nazionale alla societàcontrollata da Ponzano Veneto, e il secondo pochi mesi fa quando sempre lo Stato attraverso la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) si è ripreso la stessa concessione. Torna d’attualità ildelleaiper un esposto dell’ex governatore dell’Abruzzo Luciano D’Alfonso Da notare un dettaglio: negli anni ‘90 a gestire le privatizzazioni era direttore generale del Ministero dell’Economia Mario Draghi, che alla data del “riacquisto” ritroviamo premier. L’operazione torna di attualità per un esposto ...

LA NOTIZIA

