Agitano ancora il fantasma del fascismo: agli italiani non frega nulla ma loro non rinunciano al tormentone (Di martedì 13 settembre 2022) Sui social gira da tempo un meme che coinvolge Sigmund Freud. Il celebre filosofo e psicanalista chiede a un immaginario paziente: questi fascisti li vede spesso? Sono qui con noi nella stanza? E’ un modo per ironizzare sull’agitazione che percorre la politica, soprattutto in queste settimane, a proposito dello spauracchio fascista. Uno specchietto per le allodole da agitare quando scarseggiano gli argomenti, quando la sinistra si sente in pericolo e tanto più quando è cosciente che il rischio di perdere le elezioni è molto concreto. Il fascismo protagonista della campagna elettorale Sicché la campagna elettorale è partita con un fuoco di fila dagli schermi di La7 in cui si è vomitato di tutto contro Giorgia Meloni. Ricordate la scrittrice Ginevra Bompiani? Interpellata da Giovanni Floris osservò che la Meloni era circondata dai nazisti. Dettata la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022) Sui social gira da tempo un meme che coinvolge Sigmund Freud. Il celebre filosofo e psicanalista chiede a un immaginario paziente: questi fascisti li vede spesso? Sono qui con noi nella stanza? E’ un modo per ironizzare sull’agitazione che percorre la politica, soprattutto in queste settimane, a proposito dello spauracchio fascista. Uno specchietto per le allodole da agitare quando scarseggiano gli argomenti, quando la sinistra si sente in pericolo e tanto più quando è cosciente che il rischio di perdere le elezioni è molto concreto. Ilprotagonista della campagna elettorale Sicché la campagna elettorale è partita con un fuoco di fila dschermi di La7 in cui si è vomitato di tutto contro Giorgia Meloni. Ricordate la scrittrice Ginevra Bompiani? Interpellata da Giovanni Floris osservò che la Meloni era circondata dai nazisti. Dettata la ...

