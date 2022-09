A Como nasce il primo liceo artistico “imprenditoriale del design” | insegnerà a creare la propria startup

(Di martedì 13 settembre 2022) Taglio del nastro ufficiale all’istituto Oliver Twist diper il“Artigianale-del” d’Italia. Un nuovo percorso scolastico sperimentale che ha come obiettivo quello di insegnare agli studenti le basi per costruire unad’impresa e poi lanciarla sul mercato. Il metodo sarà quello del “project work”: l’offerta formativa classica delsarà potenziata dagli aspetti legati all’imprenditorialità, la laboratorialità artigianale e la creatività. Gli studenti saranno sempre coinvolti, anche manualmente, in compiti e progetti artistici, die imprenditoriali. Il nuovo percorso è stato inaugurato questa mattina alla presenza del presidente della Regione ...

Milano, 13 set. " Un primo giorno davvero speciale per i quasi 400 studenti delle scuole superiori della 'Oliver Twist' di. Oltre a essere rientrati in classe senza mascherina, hanno infatti ricevuto la visita del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che, accompagnato dall'assessore alla Formazione e ...Taglio del nastro ufficiale all'istituto Oliver Twis t diper il primo liceo artistico 'Artigianale - Imprenditoriale del design' d'Italia. Un nuovo percorso scolastico sperimentale che ha come obiettivo quello di insegnare agli studenti le basi per ... Milano, 13 set. (Adnkronos) - Un primo giorno davvero speciale per i quasi 400 studenti delle scuole superiori della 'Oliver Twist' di Como. Oltre ...