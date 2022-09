(Di lunedì 12 settembre 2022) Colpo di scena ad Amburgo. Alexandernon tornerà in campo per la fase a gironi delleCup by Rakuten Finals. "Ho un edema osseo, dovrà staresettimane, forse mesi, non è questione di ...

non ha più giocato dopo la rottura dei legamenti della caviglia conseguenza della caduta nella semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal. In Coppa Davis era stato coinvolto nel ...da fare, questo 2022 per Alexanderè una anno da dimenticare. Dopo il pesante infortunio di Parigi, al Roland Garros, il campione tedesco deve dire addio anche alla Coppa Davis. La ... Zverev, niente rientro in Davis: 'Starò fuori a lungo' Colpo di scena ad Amburgo. Alexander Zverev non tornerà in campo per la fase a gironi delle Davis Cup by Rakuten Finals. 'Ho un edema osseo, ...Cattive notizie per il tedesco, che il capitano Kohlmann ha sostituito con Yannick Hanfmann Si era posto la Coppa Davis da giocare nella sua Amburgo come obiettivo per il rientro dopo l’infortunio all ...