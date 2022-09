Viabilità Roma Regione Lazio del 12-09-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 settembre 2022)DEL 12 SETTEMBREORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIA A FARSI PIU’ INTENSO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA, INIZIAMO DAL RACCORDO, SI E’ VERIRICATO UN INCIDENTE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA, SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALLA-FIUMICINO. RESTIAMO IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICOTRA ARDEATINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA CODE A TRATTI DA NOMENTANA A PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CIRCONE INTENSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO, TROVIAMO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA TOGLIATTI E FINO AL RACCORDO STESSO. PERMANGONO I DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA, ...