Tante modifiche in arrivo per l'app di Google Home: ecco cosa succederà (Di lunedì 12 settembre 2022) Da tempo immemore Google ci ha abituati alle sue anteprime pubbliche, come nel caso di quella avuta per Chromecast, per gli altoparlanti Google Home e per il display Nest Hub. Un modo efficace per testare le nuove funzionalità alcune settimane prima del rilascio. Stando a quanto è trapelato negli ultimi giorni, Big G avrebbe intenzione di estendere il suo programma di anteprima all'app Google Home, il framework che consente di gestire tutti i dispositivi connessi con esso compatibili; non solo i dispositivi Nest, ma anche quelli di terze parti che potrebbero essere i sistemi di illuminazione smart. In pratica, il programma di Anteprima pubblica delle nuove funzioni consentirà agli utenti di provare in prima persona le stesse per fornire poi un feedback che possa renderle migliori e ...

