Serie A – Inter, alcune delle più belle parate di Handanovic | VIDEO (Di lunedì 12 settembre 2022) Samir Handanovic, portiere dell'Inter classe 1984, combatte in questa stagione per un posto da titolare con André Onana nella formazione di Simone Inzaghi. Ecco, nel VIDEO, alcuni Interventi top dello sloveno in maglia nerazzurra Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 settembre 2022) Samir, portiere dell'classe 1984, combatte in questa stagione per un posto da titolare con André Onana nella formazione di Simone Inzaghi. Ecco, nel, alcuniventi top dello sloveno in maglia nerazzurra

OptaPaolo : 8 - Con Giacomo Raspadori salgono a otto i marcatori diversi del Napoli nella Serie A in corso, record in questo ca… - gippu1 : Dalla prossima giornata De Ketelaere (Milan) e Pickel (Cremonese) avranno la possibilità di aggiornare una statisti… - sportface2016 : #MilanInter, #Maldini: 'Il nostro progetto non è fatto per sparire dopo un anno positivo' - SportRepubblica : Il Viktoria Plzen spaventa l'Inter: 'Non ci fa paura' - Luxgraph : Serie C, Taranto: esonerato Di Costanzo. Al suo posto Eziolino Capuano -