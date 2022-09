Scuola, si riparte tra classi pollaio e rincari: mancano gli insegnanti, supplenze a raffica (Di lunedì 12 settembre 2022) La Scuola riparte. Campanello di inizio per quasi tutta Italia all’insegna della ritrovata normalità e del caos. Tra rincari energetici, classi pollaio e regole poco chiare del Ministero. Oggi ritorneranno tra i banchi gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento. Poi a seguire dal 13 settembre le altre regioni. In coda, il 19 settembre, Sicilia e Valle d’Aosta. A entrare in classe saranno 7.286.151 studentesse e studenti per un totale di 366.310 classi nelle scuole statali. Scuola, si riparte: ma la normalità è lontana La tanto attesa novità di quest’anno si chiama normalità: si torna senza distanziamento, senza personale aggiuntivo Covid, senza mascherine, senza Dad. Resta il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 settembre 2022) La. Campanello di inizio per quasi tutta Italia all’insegna della ritrovata normalità e del caos. Traenergetici,e regole poco chiare del Ministero. Oggi ritorneranno tra i banchi gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento. Poi a seguire dal 13 settembre le altre regioni. In coda, il 19 settembre, Sicilia e Valle d’Aosta. A entrare in classe saranno 7.286.151 studentesse e studenti per un totale di 366.310nelle scuole statali., si: ma la normalità è lontana La tanto attesa novità di quest’anno si chiama normalità: si torna senza distanziamento, senza personale aggiuntivo Covid, senza mascherine, senza Dad. Resta il ...

CSVBrescia : Si riparte!!! Buon Anno Scolastico!!! Una scuola per tutti ? grazie agli amici del PM PM-Il Piccolo Missionario… - 24emilia : Scuola riparte alle prese col caro energia, Bianchi: mai parlato di settimana corta | 24Emilia… - CarlaArdiz : Si torna a #scuola! Già dal 5 settembre sono tra i banchi gli studenti di Bolzano, da oggi al 19 rientreranno tutti… - SciscianoNotiz1 : La scuola riparte. Il ministro: “Settimana corta per il caro energia? L’istruzione sia l’ultima a chiudere, abbiamo… - infoitinterno : Scuola, si riparte. Al via le lezioni in 6 regioni e nella provincia di Trento -