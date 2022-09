Salvo Sottile non trattine l’emozione | è la prima volta che accade per lui

Leggi su youmovies

(Di lunedì 12 settembre 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non è riuscito a tratteneredurante lapuntata del talk show di Rai 2. È lache succede per lui: ecco di che cosa si tratta. Il conduttore è tornato in onda con il popolare programma della mattina della seconda rete ammiraglia, dando il via in modo definitivo alla