Roma, scompare nel bosco di Castel Gandolfo: paura per una 82enne (Di lunedì 12 settembre 2022) Tanta la paura per la scomparsa di un 82enne dispersa nel bosco di Castel Gandolfo, nei pressi del "sentiero dl diavolo". I soccorsi si sono mobilitati subito. Le ricerche sono scattate alle 15 e 30 di oggi 12 settembre 2022, con la richiesta di aiuto arrivata alla Sala operativa dei Vigili del fuoco di Roma. leggi anche: Picchia e segrega la sorella in una stanza: dopo oltre 20 anni la donna è libera Scattano i soccorsi Ad accorrere sono stati l'APS 15A di Marino ed il nucleo SAF dei Vigili del fuoco che si sono attivati immediatamente con le ricerche in zona. E in breve l'82enne è stata trovata. L'anziana era in stato confusionale e i soccorsi l'hanno affidata alle cure dei sanitari del 118 perchè fosse sottoposta agli accertamenti del caso.

