Roma, Mourinho: «Potevamo vincere con più tranquillità» (Di lunedì 12 settembre 2022) Le parole di Jose Mourinho al termine della partita vinta soffrendo dalla Roma con l’Empoli: «Voglio fare i complimenti a Zanetti» Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma sull’Empoli. Di seguito le sue parole. ABRAHAM – «Il movimento sul gol? Lo deve fare. Si deve abbassare quando la squadra ne ha bisogno. Magari può fare più fatica mentale a farlo, ma la missione è anche questa. Devo dire che fare gol a Vicario era difficile, sembrava il miglior portiere al mondo». GARA SOFFERTA – «Potevamo vincere in altro modo, con più tranquillità. Se facevamo l’1-3 Potevamo gestirla meglio in vista di giovedì. Ma l’importante è tornare a vincere. Abbiamo sofferto, 7? di recupero per una squadra che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Le parole di Joseal termine della partita vinta soffrendo dallacon l’Empoli: «Voglio fare i complimenti a Zanetti» Joseha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dellasull’Empoli. Di seguito le sue parole. ABRAHAM – «Il movimento sul gol? Lo deve fare. Si deve abbassare quando la squadra ne ha bisogno. Magari può fare più fatica mentale a farlo, ma la missione è anche questa. Devo dire che fare gol a Vicario era difficile, sembrava il miglior portiere al mondo». GARA SOFFERTA – «in altro modo, con più. Se facevamo l’1-3gestirla meglio in vista di giovedì. Ma l’importante è tornare a. Abbiamo sofferto, 7? di recupero per una squadra che ...

