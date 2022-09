Rita De Crescenzo, la star di TikTok apre un negozio a Napoli, caos in strada: «Traffico e ambulanze bloccate» (Di lunedì 12 settembre 2022) Dalle strade ai social, la festa d’inaugurazione di Svergognata Shop, il nuovo negozio di Rita De Crescenzo, ha creato scompiglio a Napoli e su TikTok, dove la donna è diventata una celebrità. Nel giorno seguente alla morte della regina Elisabetta, ha scelto un look reale e con tanto di corona per sfilare a corso Garibaldi, tra urla e applausi dei fan. Peccato che il corteo abbia bloccato la circolazione, lasciando gli ignari automobilisti nel Traffico e impedendo anche alle ambulanze di farsi strada tra la folla. La festa, e anche il suo carico di polemiche, non si è conclusa sul posto ma ha fatto il giro dei social. Centinaia i video che la immortalano col suo lungo vestito bianco con tanto di mantello e corona circondata da guardie del corpo e come ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 12 settembre 2022) Dalle strade ai social, la festa d’inaugurazione di Svergognata Shop, il nuovodiDe, ha creato scompiglio ae su, dove la donna è diventata una celebrità. Nel giorno seguente alla morte della regina Elisabetta, ha scelto un look reale e con tanto di corona per sfilare a corso Garibaldi, tra urla e applausi dei fan. Peccato che il corteo abbia bloccato la circolazione, lasciando gli ignari automobilisti nele impedendo anche alledi farsitra la folla. La festa, e anche il suo carico di polemiche, non si è conclusa sul posto ma ha fatto il giro dei social. Centinaia i video che la immortalano col suo lungo vestito bianco con tanto di mantello e corona circondata da guardie del corpo e come ...

