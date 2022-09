Ridotta in schiavitù dai parenti per 22 anni: liberata dai carabinieri (Di lunedì 12 settembre 2022) Botte e schiaffi, poteva lavarsi una volta al mese e senza riscaldamento. Un incubo durato 22 anni messo fine dai carabinieri di Bojano (Campobasso), che hanno liberato una donna, oggi 67enne, Ridotta in schiavitù dai parenti. Il tutto ha avuto inizio nel 1995 quando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 settembre 2022) Botte e schiaffi, poteva lavarsi una volta al mese e senza riscaldamento. Un incubo durato 22messo fine daidi Bojano (Campobasso), che hanno liberato una donna, oggi 67enne,indai. Il tutto ha avuto inizio nel 1995 quando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Molise, ridotta in schiavitù dai parenti per 22 anni, liberata dai carabinieri. "Calvario di violenze e abusi familiari" Il tutto ha inizio nel 1995 quando la donna, allora 40enne, rimane vedova e per non vivere il dolore in solitudine, accoglie l'invito del fratello che decide ...