No, non ci sarà nessun tentativo in extremis di Draghi di prolungare i suoi poteri speciali il 24 settembre (Di lunedì 12 settembre 2022) Non c’è nessun tentativo in atto per fare in modo che il presidente del Consiglio Mario Draghi prolunghi i suoi poteri speciali come inquilino di Palazzo Chigi. O meglio, non c’è nessun tentativo contrario a quanto stabilito e previsto dalle leggi in vigore di dare seguito alla sua attività. Il 24 settembre, nonostante quello che si vocifera in rete, sarà un giorno come un altro per la Repubblica italiana. Con l’unica differenza, rispetto al solito, sul fatto che sarà giorno di vigilia elettorale. Eppure, qualcuno ha voluto lanciare un allarme ingiustificato, prontamente analizzato dai fact-checkers di Facta News, che svolgono questo lavoro di analisi e verifica anche per i contenuti pubblicati su ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 settembre 2022) Non c’èin atto per fare in modo che il presidente del Consiglio Marioprolunghi icome inquilino di Palazzo Chigi. O meglio, non c’ècontrario a quanto stabilito e previsto dalle leggi in vigore di dare seguito alla sua attività. Il 24, nonostante quello che si vocifera in rete,un giorno come un altro per la Repubblica italiana. Con l’unica differenza, rispetto al solito, sul fatto chegiorno di vigilia elettorale. Eppure, qualcuno ha voluto lanciare un allarme ingiustificato, prontamente analizzato dai fact-checkers di Facta News, che svolgono questo lavoro di analisi e verifica anche per i contenuti pubblicati su ...

