Mps | il mercato ci crede La Borsa vede già l’aumento

(Di lunedì 12 settembre 2022) Non sempre ilsegue le logiche della politica. E del voto. A meno di due settimane dalle elezioni del 25 settembre, il Monte dei Paschi di Siena è un cantiere quanto mai aperto e, volente o nolente, esposto alle sirene dei partiti. Eppure gli investitori sembranore davvero alla ricapitalizzazione della banca più antica del mondo, 2,5 miliardi senza i quali Siena rischia di saltare per aria prima ancora di aver trovato un compratore, consentendo al Tesoro, oggi azionista al 64%, di disimpegnarsi così come pattuito con l’Europa tre mesi fa. Come raccontato da Formiche.net, Fratelli d’Italia è entrata a gamba tesa sul dossier Mps, chiedendo in un’intervista a Bloomberg il posticipo dell’operazione a dopo le elezioni. Ricapitalizzazione che sarà quasi certamente frazionata, con gli 1,6 miliardi messi sul piatto dal Mef pronti per essere ...