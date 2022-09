Messa a disposizione 2022/23, al via con le domande! Docenti.it (Di lunedì 12 settembre 2022) La domanda di Messa a disposizione è un’istanza informale prevista dal MIUR attraverso la quale è possibile contattare i dirigenti scolastici per candidarsi a coprire eventuali incarichi di supplenza. Possono usufruire tutti gli aspiranti Docenti in possesso delle classi di concorso, necessarie per candidarsi. E’ il mezzo più efficace a disposizione di chi non è iscritto nelle graduatorie d’istituto ma vuole L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 settembre 2022) La domanda diè un’istanza informale prevista dal MIUR attraverso la quale è possibile contattare i dirigenti scolastici per candidarsi a coprire eventuali incarichi di supplenza. Possono usufruire tutti gli aspirantiin possesso delle classi di concorso, necessarie per candidarsi. E’ il mezzo più efficace adi chi non è iscritto nelle graduatorie d’istituto ma vuole L'articolo .

