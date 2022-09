L’orrore dei finti pluralia tantum, per cui una storia di Instagram diventa una “stories” (Di lunedì 12 settembre 2022) Chi ha studiato il latino probabilmente ricorderà i nomina pluralia tantum: sono quei sostantivi che hanno la particolarità di possedere soltanto la forma plurale pur riferendosi a realtà singole, per esempio nuptiae, exequiae, kalendae, arma, optimates, moenia. Conoscono solo il plurale anche diversi nomi geografici, come Athenae, Syracusae, Thebae, Venetiae, Cannae, Cumae, Pompeii, Alpes, Cyclades, nonché quelli di figure della religione o del mito, come Manes, Penates, Furiae, Lares. Anche l’italiano ha i suoi pluralia tantum: alcuni tratti di peso dalla lingua dell’Urbe (nozze, esequie), altri (non molti) suoi propri (viveri, traveggole). Altri ancora sono nati come pluralia tantum ma col tempo hanno altresì sviluppato la forma singolare, che in alcuni ambienti addirittura prevale: ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 settembre 2022) Chi ha studiato il latino probabilmente ricorderà i nomina: sono quei sostantivi che hanno la particolarità di possedere soltanto la forma plurale pur riferendosi a realtà singole, per esempio nuptiae, exequiae, kalendae, arma, optimates, moenia. Conoscono solo il plurale anche diversi nomi geografici, come Athenae, Syracusae, Thebae, Venetiae, Cannae, Cumae, Pompeii, Alpes, Cyclades, nonché quelli di figure della religione o del mito, come Manes, Penates, Furiae, Lares. Anche l’italiano ha i suoi: alcuni tratti di peso dalla lingua dell’Urbe (nozze, esequie), altri (non molti) suoi propri (viveri, traveggole). Altri ancora sono nati comema col tempo hanno altresì sviluppato la forma singolare, che in alcuni ambienti addirittura prevale: ...

"si è di nuovo guastato l' autosilos ", "davanti alla banca stazionava un vigilantes ", "l'onorevole XY si è stancato di essere considerato un peones ". Nel caso dei forestierismi c'è una norma