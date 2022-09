(Di lunedì 12 settembre 2022) A una tv coreanaha manifestato il desiderio di poter visitare la Corea del Nord se solo venisse invitato da Kim Jong-un. Sarebbe pronto a far valigia domattina. Nel frattempo però – in questo periodo caotico e carico di tensioni internazionali – si sta ulteriormente allontanando il tanto auspicato viaggio a Kiev più volte caldeggiato dalle autorità ucraine e dai vescovi del paese. Il colpo finale è arrivato con la frase estemporanea e non prevista che Bergoglio ha voluto dedicare a Daria Dugina, la figlia dell’ideologo della guerra di Putin, attivista lei stessa attraverso importanti interventi, articoli, pubblicazioni usati per diffondere la propaganda anti-ucraina in Russia. Gli effetti collaterali di queste parole spontanee hanno messo con le spalle al muro la navigata diplomazia vaticana, generalmente inossidabile e collaudata ma ...

Il Denaro

In quel testo probabilmente non c'era nulla sulla Dugina perchè si tratta di una notizia: per i russi la sua morte è attribuita agli ucraini, ma questi ultimi respingono al mittente ogni ......in Italia su Sky che ha superato il problema delle restrizioni del Covid concentando lin un ... Martin Short e Selena Gomez ; laPam & Tommy che ha visto Lily James e Sebastian Stan ... La controversa azione di Papa Francesco - Ildenaro.it A una tv coreana Papa Francesco ha manifestato il desiderio di poter visitare la Corea del Nord se solo venisse invitato da Kim Jong-un. Sarebbe pronto a far valigia domattina. Nel frattempo però – in ...“O a capo dell’Amministrazione del Comune di Ragusa c’è Superman, e non ce n’eravamo mai accorti, oppure, ancora una volta, abbiamo a che fare con un’azione di propaganda, per di più sotto elezione, c ...