Juve, Di Maria parzialmente in gruppo: prova a recuperare per il Benfica Angel Di Maria prova a recuperare almeno per la panchina per Juventus-Benfica. Nel day-after del caos VAR per il gol annullato a Milik contro...

GoalItalia : Paredes sul matrimonio tra Di Maria e la Juve: 'Gli ho già detto che deve restare un altro anno' ???????? - romeoagresti : #Paredes: “Dal momento che ho saputo che Di Maria sarebbe finito alla Juve, abbiamo iniziato a parlare. Ho fatto di tutto per venire”. - cmdotcom : #Juve, Di Maria parzialmente in gruppo: prova a recuperare per il #Benfica - junews24com : Szczesny e Di Maria, novità importanti sulle condizioni in vista di Juve Benfica - - ilbianconerocom : Juve, UFFICIALE: allenamento parzialmente in gruppo per Di Maria -