Inter, Lautaro Martinez difende Inzaghi: “Le critiche nei suoi confronti ci danno fastidio” (Di lunedì 12 settembre 2022) L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, nel corso di un’Intervista concessa ai microfoni di RaiSport, si è schierato in difesa del tecnico Simone Inzaghi, molto criticato per l’avvio di stagione non convincente: “Ci danno molto fastidio le critiche nei confronti del mister. Ad andare in campo siamo noi giocatori e le scelte sono nostre. Inzaghi decide chi fare entrare in gioco, ma poi sono i calciatori a giocare”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) L’attaccante dell’, nel corso di un’vista concessa ai microfoni di RaiSport, si è schierato in difesa del tecnico Simone, molto criticato per l’avvio di stagione non convincente: “Cimoltoleneidel mister. Ad andare in campo siamo noi giocatori e le scelte sono nostre.decide chi fare entrare in gioco, ma poi sono i calciatori a giocare”. SportFace.

FBiasin : Questa partita l’ha vinta l’#Inter: l’hanno vinta #Barella e #Brozovic protagonisti del gol, l’ha vinta #Lautaro ch… - Inter : ?? Lautaro a @Inter_TV: 'Dobbiamo giocare con grande carattere, con personalità e con grande cuore' #DerbyMilano #MilanInter #ForzaInter - SiavoushF : @FBiasin Tutto vero ma c'è un motivo per cui non parliamo di chi si è perso lautaro in area di rigore e chi ha fatt… - sportface2016 : #SerieA | #Inter, #Lautaro Martinez difende #Inzaghi: 'Le critiche nei suoi confronti ci danno fastidio' - infoitinterno : Lautaro Martinez si prende l’Inter in spalla: caccia al gol in Europa -