Incidenti sul lavoro, morto a Milano un operaio 51enne: è precipitato da un ponteggio (Di lunedì 12 settembre 2022) Un operaio è morto in un incidente che si è verificato in un cantiere edile, a Milano. L’uomo, secondo quanto si è saputo, ha fatto un volo di 15-20 metri morendo sul colpo. È successo in via Losanna: stava lavorando su un alto trabattello (un ponteggio mobile formato di tubi metallici) e per cause ancora da accertare è precipitato nel cortile interno del palazzo. I soccorsi del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. L’uomo, che aveva 51 anni ed era di origini marocchine, indossava un’imbracatura e si stava occupando di tinteggiare la facciata di un palazzo. Era inoltre attaccato a una fune, che non si è spezzata. Il pm di turno Ilaria Perinu ha disposto l’autopsia sul cadavere e il sequestro del ponteggio e dell’area del cantiere. È stato aperto un fascicolo per per omicidio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Unin un incidente che si è verificato in un cantiere edile, a. L’uomo, secondo quanto si è saputo, ha fatto un volo di 15-20 metri morendo sul colpo. È successo in via Losanna: stava lavorando su un alto trabattello (unmobile formato di tubi metallici) e per cause ancora da accertare ènel cortile interno del palazzo. I soccorsi del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. L’uomo, che aveva 51 anni ed era di origini marocchine, indossava un’imbracatura e si stava occupando di tinteggiare la facciata di un palazzo. Era inoltre attaccato a una fune, che non si è spezzata. Il pm di turno Ilaria Perinu ha disposto l’autopsia sul cadavere e il sequestro dele dell’area del cantiere. È stato aperto un fascicolo per per omicidio ...

