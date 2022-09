Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi confessa: "Ho sbagliato a farlo.." (Di lunedì 12 settembre 2022) Gabriele Rossi, attore e ballerino noto anche per aver avuto una relazione con Gabriel Garko, è stato anche uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di anni, ha ammesso che fare quell'esperienza è stato uno sbaglio. Scopriamo il perché. Gabriele Rossi, classe 1988, è un attore e ballerino. La sua formazione artistica inizia da giovanissimo, con gli studi di danza classica. A un certo punto, però, il giovane decide di intraprendere anche un percorso di recitazione, perché desidera entrare nel mondo dello spettacolo come attore. Per questo motivo, è riuscito a prendere parte a diverse pellicole anche al fianco di attori di un certo calibro. Tuttavia, non è mai riuscito ad ottenere il successo che aveva sempre sperato. Anzi, ci sono stati periodi in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 12 settembre 2022), attore e ballerino noto anche per aver avuto una relazione con Gabriel Garko, è stato anche uno dei concorrenti della prima edizione delVip. A distanza di anni, ha ammesso che fare quell'esperienza è stato uno sbaglio. Scopriamo il perché., classe 1988, è un attore e ballerino. La sua formazione artistica inizia da giovanissimo, con gli studi di danza classica. A un certo punto, però, il giovane decide di intraprendere anche un percorso di recitazione, perché desidera entrare nel mondo dello spettacolo come attore. Per questo motivo, è riuscito a prendere parte a diverse pellicole anche al fianco di attori di un certo calibro. Tuttavia, non è mai riuscito ad ottenere il successo che aveva sempre sperato. Anzi, ci sono stati periodi in ...

