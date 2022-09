Fuochi d’artificio per festeggiare scarcerato, virali su Tiktok (VIDEO) (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Uno spettacolo pirotecnico, ovviamente abusivo, per festeggiare la scarcerazione di un loro parente, con un’intera strada sequestrata e diverse persone a godersi lo spettacolo. Le immagini finiscono su Tik Tok e fanno presto il giro della rete. E’ successo a Napoli. A denunciarlo il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che parla di “abusi intollerabili”. Mentre il ‘festeggiato’, un uomo scarcerato dopo 12 anni di reclusione, viene accolto dai parenti, a tutti i residenti viene offerto uno spettacolo pirotecnico degno di una popolare festa patronale. Le immagini sulla piattaforma social sono accompagnate da “Rispetto e libertà”, la più gettonata tra le canzoni neomelodiche in questi casi. “Abbiamo già numerose volte denunciato episodi simili che avvengono sempre con maggiore frequenza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Uno spettacolo pirotecnico, ovviamente abusivo, perla scarcerazione di un loro parente, con un’intera strada sequestrata e diverse persone a godersi lo spettacolo. Le immagini finiscono su Tik Tok e fanno presto il giro della rete. E’ successo a Napoli. A denunciarlo il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che parla di “abusi intollerabili”. Mentre il ‘festeggiato’, un uomodopo 12 anni di reclusione, viene accolto dai parenti, a tutti i residenti viene offerto uno spettacolo pirotecnico degno di una popolare festa patronale. Le immagini sulla piattaforma social sono accompagnate da “Rispetto e libertà”, la più gettonata tra le canzoni neomelodiche in questi casi. “Abbiamo già numerose volte denunciato episodi simili che avvengono sempre con maggiore frequenza ...

