Evirato per salvargli la vita, aveva avuto rapporti sessuali con il suo cane: "Ha rischiato di morire" (Di lunedì 12 settembre 2022) È stato ricoverato in rianimazione in un primo momento, come ricostruisce il sito Leggo , e quindi in urologia. Il 55enne, con presunti problemi psichici, è stato sottoposto a un intervento di ... Leggi su ilriformista (Di lunedì 12 settembre 2022) È stato ricoverato in rianimazione in un primo momento, come ricostruisce il sito Leggo , e quindi in urologia. Il 55enne, con presunti problemi psichici, è stato sottoposto a un intervento di ...

fanpage : L’uomo inizialmente non voleva svelare la possibile origine di quella infezione. Alla fine è stato costretto ad amm… - InfinityLu75 : I matti vanno rinchiusi in strutture che siano in grado di seguirli o sedarli da pulsioni che non riescono a contro… - CrestaLaila : Sesso con il cane, 55enne rischia di morire: evirato per salvargli la vita - PattyRossy70 : RT @ultimenotizie: È arrivato in ospedale con un'infezione ai genitali molto estesa e che poteva costargli la vita. L'uomo di 55 anni ai me… - giornali_it : Evirato per salvargli la vita, aveva avuto rapporti sessuali con il suo cane: “Ha rischiato di morire” #12settembre… -