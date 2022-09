Elezioni, Letta ha perso la bussola. Da lui mi sarei aspettato molto di più (Di lunedì 12 settembre 2022) di Michele Sanfilippo Che il Partito democratico abbia, ormai definitivamente, spostato il proprio baricentro verso il centro è ormai cosa assodata da tempo. Dalla sua fondazione questo partito è molto più preoccupato di rappresentare gli interessi di Confindustria che quelli dei lavoratori, dando corpo, nei fatti, al progetto neoliberista di anteporre l’impresa al lavoro. Il Job Act del resto è opera del Pd, seppur a guida Renzi. Ma Letta non ha poi operato in modo molto diverso da Renzi. Certo è molto meno sguaiato e più istituzionale ma, nella sostanza, non ha cambiato la sostanza della politica economica e sociale del partito. In questa campagna elettorale poi, a mio avviso, Letta ha perso la bussola. Da uno che ha diretto la Scuola di affari internazionali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) di Michele Sanfilippo Che il Partito democratico abbia, ormai definitivamente, spostato il proprio baricentro verso il centro è ormai cosa assodata da tempo. Dalla sua fondazione questo partito èpiù preoccupato di rappresentare gli interessi di Confindustria che quelli dei lavoratori, dando corpo, nei fatti, al progetto neoliberista di anteporre l’impresa al lavoro. Il Job Act del resto è opera del Pd, seppur a guida Renzi. Manon ha poi operato in mododiverso da Renzi. Certo èmeno sguaiato e più istituzionale ma, nella sostanza, non ha cambiato la sostanza della politica economica e sociale del partito. In questa campagna elettorale poi, a mio avviso,hala. Da uno che ha diretto la Scuola di affari internazionali ...

Giorgiolaporta : Dopo una #campagna social su #Putin che ha fatto perdere un altro punto al #Pd, ora #Letta scongela #Prodi. E' ora… - fattoquotidiano : Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - gialui58 : RT @GiorgiaMeloni: Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dice che il centrodestra dovrà “sputare sangue” e non passerà, a p… - curioso_molto : RT @Frances20665381: Ma il poro Letta dopo che perde le elezioni, come fa a tornare in francia ad insegnare come si fa politica? Chi andrà… -