Da Ema arriva l’ok anche al vaccino Pfizer contro la variante Omicron 4 e 5: «Raccomandato sopra i 12 anni» (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo l’ok dell’Ema ai vaccini bivalenti anti-Covid di Pfizer e Moderna contro la sottovariante Omicron Ba.1, l’agenzia europea del farmaco ha Raccomandato l’autorizzazione del nuovo vaccino bivalente di Pfizer adattato alle sottovarianti Omicron Ba.4 e Ba.5. In una nota, l’agenzia spiega di voler estendere «ulteriormente l’arsenale di vaccini disponibili per proteggere le persone contro la Covid-19 mentre la pandemia continua e nuove ondate di infezioni sono previste nella stagione fredda». Il comitato per il farmaco dell’Ema ha valutato tutti i dati sul vaccino adattato alle sottovarianti Ba.4-5 Comirnaty, arrivando alla conclusione che «i dati di immunogenicità (la capacità del ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopodell’Ema ai vaccini bivalenti anti-Covid die Modernala sottoBa.1, l’agenzia europea del farmaco hal’autorizzazione del nuovobivalente diadattato alle sottovariantiBa.4 e Ba.5. In una nota, l’agenzia spiega di voler estendere «ulteriormente l’arsenale di vaccini disponibili per proteggere le personela Covid-19 mentre la pandemia continua e nuove ondate di infezioni sono previste nella stagione fredda». Il comitato per il farmaco dell’Ema ha valutato tutti i dati suladattato alle sottovarianti Ba.4-5 Comirnaty,ndo alla conclusione che «i dati di immunogenicità (la capacità del ...

Ema_Olmi : RT @francofontana43: Assalto alla diligenza dopo lo scioglimento delle Camere: spese militari per 12 miliardi, mentre la gente non arriva a… - Ema_2303 : RT @Cartabiancarai3: #Corona: 'L'orsa morta in Trentino durante la sostituzione del collare? Dove arriva l’uomo sporca l’acqua e fa strage… - CorrNazionale : Via libera dell’Aifa ai vaccini aggiornati contro la variante #Omicron. La decisione dell’Agenzia del Farmaco arriv… - ciccio_liso : RT @Agenzia_Ansa: La decisione della Commissione tecnico scientifica dell'Aifa che dà il via libera ai vaccini anti-Covid adattati contro l… - Fistazolam : RT @Agenzia_Ansa: La decisione della Commissione tecnico scientifica dell'Aifa che dà il via libera ai vaccini anti-Covid adattati contro l… -