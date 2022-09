Carlos Alcaraz vince lo US Open 2022 | Rafa Nadal gli fa i complimenti sui social

(Di lunedì 12 settembre 2022) Attraverso un tweet,ha fatto iper la conquista dello US. Bel gesto da parte di, che ha speso parole al miele per il suo connazionale, ormai sempre più vicino a raccogliere l’eredità del 22 volte campione slam. “Congratulazioni per il tuo primo Grande Slam e per il numero 1, che è il culmine della tua prima grande stagione. Sono certo che saranno molte di più!” ha scrittoha poi dedicato un pensiero anche a Casper Ruud: “Grande sforzo. Sono molto orgoglioso di te! Oggi è andata male, ma torneo e stagione fantastici! Continua così!” SportFace.

Eurosport_IT : Carlos Alcaraz è nella storia: vince gli @usopen a 19 anni ?????? #Alcaraz | #USOpen | #EurosportTENNIS - FiorinoLuca : Carlos Alcaraz è il nuovo campione degli #UsOpen ?? Nuovo numero uno al mondo più giovane della storia ?? Record d… - sportface2016 : +++ CARLOS #ALCARAZ BATTE #RUUD IN QUATTRO SET E VINCE LO #USOPEN2022 A 19 ANNI: LO SPAGNOLO DIVENTA IL NUOVO NUMERO UNO DEL MONDO+++ - iltirreno : È NATA UNA STELLA ALCARAZ VINCE GLI US OPEN Mentre l’Italia dorme e si gode le imprese delle nazionali di basket e… - Filippoo03 : Il tennis prima di tutto è sportività e riconoscenza. Bravo Carlos, meritato #Alcaraz #USOpen -

La Gazzetta dello Sport

A giocarselo, nella finalissima degli Us Open, sarannoe Casper Ruud domenica, nella notte italiana che porta a lunedì.inoltre può scrivere la storia, diventando il primo Millennial a mettere uno Slam in bacheca (a livello maschile: nel mondo Wta ci sono già riuscite Bianca Andreescu e Iga Swiatek), ma ... Carlos Alcaraz tra allenamenti per la forza e la mente, dieta per i muscoli e... il Real Tutto in una notte a New York: il primo titolo del Grande Slam e il trono di n.1 del mondo, il più giovane di sempre, da quando esiste il ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...