Canale 5 segue in diretta la funzione di St Giles dedicata ad Elisabetta II. Salta Terra Amara (Di lunedì 12 settembre 2022) La Regina Elisabetta II Cambio programmazione nel pomeriggio di Canale 5: oggi, lunedì 12 settembre 2022, Cesara Buonamici seguirà in diretta la funzione religiosa dedicata alla Regina Elisabetta II, che si svolgerà nella Cattedrale di St Giles, a Edimburgo. Lo Speciale del TG5, intitolato Addio Elisabetta, Regina per sempre, sarà in onda a partire dalle ore 15.15, con ripercussioni sulla programmazione delle soap. Lo speciale vedrà l’intervento dell’inviato da Londra Dario Maltese nonché di Antonio Caprarica, mentre in studio a Roma alcuni ospiti commenteranno, con la Buonamici, questa tappa dell’ultimo viaggio dell’amata Regina, il cui feretro si trova al momento al Palazzo di Holyroodhouse, a Edimburgo, residenza ufficiale dei reali in ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 settembre 2022) La ReginaII Cambio programmazione nel pomeriggio di5: oggi, lunedì 12 settembre 2022, Cesara Buonamici seguirà inlareligiosaalla ReginaII, che si svolgerà nella Cattedrale di St, a Edimburgo. Lo Speciale del TG5, intitolato Addio, Regina per sempre, sarà in onda a partire dalle ore 15.15, con ripercussioni sulla programmazione delle soap. Lo speciale vedrà l’intervento dell’inviato da Londra Dario Maltese nonché di Antonio Caprarica, mentre in studio a Roma alcuni ospiti commenteranno, con la Buonamici, questa tappa dell’ultimo viaggio dell’amata Regina, il cui feretro si trova al momento al Palazzo di Holyroodhouse, a Edimburgo, residenza ufficiale dei reali in ...

