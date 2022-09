Campobasso, "schiava" dei parenti per oltre 22 anni, liberata dai Carabinieri (Di lunedì 12 settembre 2022) In "ostaggio” per oltre 22 anni del fratello e della cognata che, per tutto il tempo, l'hanno segregata in una stanza senza riscaldamento, senza mai vedere un medico e senza mai poter uscire da sola, neanche per poter andare a pregare sulla tomba del marito. Grazie all’intervento dei Carabinieri del Comando provinciale di Campobasso, è stato però possibile mettere fine all'incubo vissuto da una donna, oggi 67enne, di Bojano, liberandola e portandola in una struttura protetta. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 settembre 2022) In "ostaggio” per22del fratello e della cognata che, per tutto il tempo, l'hanno segregata in una stanza senza riscaldamento, senza mai vedere un medico e senza mai poter uscire da sola, neanche per poter andare a pregare sulla tomba del marito. Grazie all’intervento deidel Comando provinciale di, è stato però possibile mettere fine all'incubo vissuto da una donna, oggi 67enne, di Bojano, liberandola e portandola in una struttura protetta.

