Bonus carburante, dal 12 settembre le domande: a chi spetta e cosa fare per ottenerlo (Di lunedì 12 settembre 2022) Bonus carburante, al via le domande. A partire dalle 15 di oggi, lunedì 12 settembre, è possibile richiedere l’agevolazione destinate alle imprese di autotrasporto. Andiamo a vedere a chi è destinato il Bonus e cosa bisogna fare per ottenerlo. Il Bonus è previsto dall’articolo 3 del Dl n. 50/2022 e regolamentato dal decreto del ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 e dal decreto direttoriale del 29 luglio 2022 dello stesso ministero. L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha predisposto un sito in cui gli aventi diritto hanno tempo 30 giorni per fare richiesta. La misura consiste in un credito di imposta pari al 28% delle spese sostenute nel periodo gennaio-marzo 2022, al ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022), al via le. A partire dalle 15 di oggi, lunedì 12, è possibile richiedere l’agevolazione destinate alle imprese di autotrasporto. Andiamo a vedere a chi è destinato ilbisognaper. Ilè previsto dall’articolo 3 del Dl n. 50/2022 e regolamentato dal decreto del ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 e dal decreto direttoriale del 29 luglio 2022 dello stesso ministero. L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha predisposto un sito in cui gli aventi diritto hanno tempo 30 giorni perrichiesta. La misura consiste in un credito di imposta pari al 28% delle spese sostenute nel periodo gennaio-marzo 2022, al ...

