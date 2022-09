Baba Vanga, la terrificante profezia sulla Regina si è avverata: cosa ci aspetta ora (Di lunedì 12 settembre 2022) Oltre a Nostradamus, anche Baba Vanga, famosa sensitiva vissuta in Bulgaria, avrebbe predetto la morte della Regina Elisabetta II. La veggente, inoltre, avrebbe predetto per l’anno corrente nuove sventure. Le sue profezie fanno venire i brividi. In questo articolo vi sveliamo tutto quello che avrebbe predetto Baba Vanga per l’anno corrente. (Continua dopo la foto…) Baba Vanga, le profezie della famosa mistica si stanno avverando Chi è Baba Vanga Baba Vanga è una famosa mistica nata a Strumica, nell’odierna Macedonia del Nord, e vissuta nei primi anni del Novecento. Da piccola rimase orfana di madre e fu curata da amici di famiglia e vicini. Il padre, infatti, venne arruolato nell’esercito bulgaro ... Leggi su tvzap (Di lunedì 12 settembre 2022) Oltre a Nostradamus, anche, famosa sensitiva vissuta in Bulgaria, avrebbe predetto la morte dellaElisabetta II. La veggente, inoltre, avrebbe predetto per l’anno corrente nuove sventure. Le sue profezie fanno venire i brividi. In questo articolo vi sveliamo tutto quello che avrebbe predettoper l’anno corrente. (Continua dopo la foto…), le profezie della famosa mistica si stanno avverando Chi èè una famosa mistica nata a Strumica, nell’odierna Macedonia del Nord, e vissuta nei primi anni del Novecento. Da piccola rimase orfana di madre e fu curata da amici di famiglia e vicini. Il padre, infatti, venne arruolato nell’esercito bulgaro ...

NotizieNews2 : Baba Vanga, aveva previsto tutto. Non solo guerra e Regina Elisabetta: 'Ecco le 5 terribili profezie… - snorristorluson : @sandro_rosco Mettiamo la squadra in mano a reja, fino al mercato di gennaio. Compriamo due centrocampisti buoni e… - Trampix2 : @noitre32 Baba vanga e Nostradamus stanno avendo ragione alla fine - Pianetablunews : Baba Vanga, la famosa profeta bulgara che predisse la caduta delle Torri Gemelle, ha assicurato che la fine del mon… - MiglioSavio : @tass_agency Leggere le visioni di Baba Vanga. La Russia non avrà denaro ma sarà la più ricca del mondo ?????????? -

Inondazioni, siccità e non solo: le profezie per il 2022 di Baba Vanga che mettono a repentaglio il genere umano Di Karola Sicali - 23/08/2022 Se vi sembra che il 2022 sia stato già un anno abbastanza critico, allora non conoscete Baba Vanga e le sue profezie. Mancano, infatti, ancora 4 mesi al 2023! Che sia superstizione, suggestione o realtà forse non sarà mai davvero dato saperlo. Tuttavia, in tempi straordinari servono ... La profezia di Baba Vanga per il 2021: 'Sarà un anno di sofferenza' I l 2021 sarà un anno di sofferenza. Così ha sentenziato la veggente Baba Vanga , la stessa donna che aveva predetto l'11 settembre e la Brexit. Vangelia Gushterova, che perse la vista a 12 anni, affermava di aver avuto il dono della chiaroveggenza e in passato ha ... ilgazzettino.it Di Karola Sicali - 23/08/2022 Se vi sembra che il 2022 sia stato già un anno abbastanza critico, allora non conoscetee le sue profezie. Mancano, infatti, ancora 4 mesi al 2023! Che sia superstizione, suggestione o realtà forse non sarà mai davvero dato saperlo. Tuttavia, in tempi straordinari servono ...I l 2021 sarà un anno di sofferenza. Così ha sentenziato la veggente, la stessa donna che aveva predetto l'11 settembre e la Brexit. Vangelia Gushterova, che perse la vista a 12 anni, affermava di aver avuto il dono della chiaroveggenza e in passato ha ... Profezie Baba Vanga, 2 delle sue 5 previsioni si sono avverate: le altre per il 2022 della veggente