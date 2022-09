Avellino una squadra senza leader e senza cattiveria (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Altro che atteggiamento spavaldo. L’Avellino visto nelle prime due uscite stagionali è apparso tutt’altro che spavaldo prima con il Pescara e poi con la matricola Gelbison. Non è mancato il guizzo, tanto sbandierato dal tecnico Roberto Taurino in conferenza. All’Avellino è mancato tutto, senza mezze misure. La squadra paga a caro prezzo la preparazione estiva affrontata sempre con squadra, senza nulla togliere a nessuno, di categoria inferiore. Mai test probanti per alzare l’asticella o fare delle valutazioni complete. Dopo appena 180? dall’inizio della stagione l’Avellino si ritrova con un punto solo in classifica: Catanzaro, Crotone e Pescara viaggiano con il vento in poppa a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Altro che atteggiamento spavaldo. L’visto nelle prime due uscite stagionali è apparso tutt’altro che spavaldo prima con il Pescara e poi con la matricola Gelbison. Non è mancato il guizzo, tanto sbandierato dal tecnico Roberto Taurino in conferenza. All’è mancato tutto,mezze misure. Lapaga a caro prezzo la preparazione estiva affrontata sempre connulla togliere a nessuno, di categoria inferiore. Mai test probanti per alzare l’asticella o fare delle valutazioni complete. Dopo appena 180? dall’inizio della stagione l’si ritrova con un punto solo in classifica: Catanzaro, Crotone e Pescara viaggiano con il vento in poppa a ...

