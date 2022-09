Autostrada A1: chiusa una notte la stazione di Incisa Reggello (Di lunedì 12 settembre 2022) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 settembre, sarà completamente chiusa la stazione di Incisa Reggello, in entrata e in uscita. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 settembre 2022) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 settembre, sarà completamenteladi, in entrata e in uscita. L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Autostrada A1: chiusa una notte la stazione di Incisa Reggello - StaserasolounTG : RT @quotidianopiem: Camminava sulla corsia di sorpasso della torino Milano. Per fermarla viene chiusa l’autostrada - sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: Camminava sulla corsia di sorpasso della torino Milano. Per fermarla viene chiusa l’autostrada - solops : Camminava sulla corsia di sorpasso della torino Milano. Per fermarla viene chiusa l’autostrada - quotidianopiem : Camminava sulla corsia di sorpasso della torino Milano. Per fermarla viene chiusa l’autostrada -