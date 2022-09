Alexa Bliss | “Mi manca il lato oscuro del mio personaggio”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 12 settembre 2022)è una delle atlete più decorate della storia della WWE. Nel suo palmares 5 titoli mondiali; 3 volte il Raw Women’s Title e 2 volte lo SmackDown Women’s Title. A ciò si aggiungono i titoli di coppia femminili (2 volte) ed il Money In The Bank. Nel 2020 l’alleanza con “The Fiend” Bray Wyatt con il suoche ha assunto una connotazione dark e sovrannaturale. Proprio questa connotazione alla lunga non è stata gradita dai fan ed oggi è stata totalmente messa da parte. La diretta interessata sembra però essere rimasta legata a quella gimmick. “Mi” Sembra chesia rimasta legata alla gimmick dark che per diverso tempo portato negli show WWE, prima a fianco di “The Fiend” e poi sola. Ora i poteri soprannaturali che la caratterizzavano non ci ...