Alex Nuccetelli su Francesco Totti: "Con Noemi è rinato, l'amore è un'altra cosa" (Di lunedì 12 settembre 2022) La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ben lontana da compiersi in modo definitivo e sereno. Cavalcando l'onda delle polemiche sull'intervista del 'Pupone' al Corriere della Sera, il gossip ha riacceso i riflettori(mai spenti per la verità) sull'ex coppia. Ospite a I Fatti Vostri, Alex Nuccetelli – amico della coppia – ha parlato dei rapporti tra il calciatore e la conduttrice confermando come, a seguito del presunto tradimento di Ilary, Totti abbia attraversato un periodo di depressione. Il celebre pr ha difeso il capitano, evidenziando il suo amore per la famiglia e per l'ex moglie: "Ogni volta con noi amici diceva che doveva sentire Ilary, che doveva conciliarsi con i suoi impegni per badare ai ragazzi, è sempre stato un marito molto dedito alla famiglia". E gli amici sapevano del presunto ...

