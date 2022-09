Traffico Roma del 11-09-2022 ore 17:30 (Di domenica 11 settembre 2022) Luceverde Roma da Simone Cerchiara ben trovati all’ascolto inizia il Traffico di rientro a Roma sulla Cassia disagi alla Giustiniana sulla Cassia bis code per lavori mentre rallentamenti sulla formazione Roma nord della A1 a sud di Roma invece lunghe code sulla Pontina e conseguenti ripercussioni in via di Trigoria e sulla Laurentina sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale Tra Diventa il suo CUD è un incidente alle 18 all’Olimpico Lazio Verona possibili rallentamenti a Ponte Milvio su Lungotevere Salvo D’Acquisto e Flaminio Per quanto riguarda i parcheggi a disposizione l’area di sale Clodio è a Flaminio di viale XVII Olimpiade e intanto sopra la zona dello stadio sulla via trionfale incidente all’altezza di via Mario Fani prestare attenzione dettagli di queste di altre notizie nel ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 settembre 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara ben trovati all’ascolto inizia ildi rientro asulla Cassia disagi alla Giustiniana sulla Cassia bis code per lavori mentre rallentamenti sulla formazionenord della A1 a sud diinvece lunghe code sulla Pontina e conseguenti ripercussioni in via di Trigoria e sulla Laurentina sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale Tra Diventa il suo CUD è un incidente alle 18 all’Olimpico Lazio Verona possibili rallentamenti a Ponte Milvio su Lungotevere Salvo D’Acquisto e Flaminio Per quanto riguarda i parcheggi a disposizione l’area di sale Clodio è a Flaminio di viale XVII Olimpiade e intanto sopra la zona dello stadio sulla via trionfale incidente all’altezza di via Mario Fani prestare attenzione dettagli di queste di altre notizie nel ...

