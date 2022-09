++ Terremoti: scossa di magnitudo 7.6 in Papua Nuova Guinea ++ (Di domenica 11 settembre 2022) Un terremoto di magnitudo 7.6 è avvenuto in Papua Nuova Guinea. Ne dà notizia l'USGS. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 91 km. Attualmente non si ha notizia dei danni provocati. . 11 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) Un terremoto di7.6 è avvenuto in. Ne dà notizia l'USGS. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 91 km. Attualmente non si ha notizia dei danni provocati. . 11 ...

Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, scossa di magnitudo 7.6 in Papua Nuova Guinea #afp #usgs #madang #papuanuovaguinea - cjmimun : Terremoti: scossa di magnitudo 7.6 in Papua Nuova Guinea - MediasetTgcom24 : Terremoti, scossa di magnitudo 7.6 in Papua Nuova Guinea #afp #usgs #madang #papuanuovaguinea - jmarzola1 : RT @News24_it: ++ Terremoti: scossa di magnitudo 7.6 in Papua Nuova Guinea ++ - iconanews : ++ Terremoti: scossa di magnitudo 7.6 in Papua Nuova Guinea ++ -