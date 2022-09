Tenta di uccidere la madre novantenne e poi si suicida

(Di domenica 11 settembre 2022) Un uomo di 68 anni, pensionato, é morto dopo essersi gettato dal sesto piano della palazzina in cui viveva a Gallarate (Varese), questa mattina. Poco prima ha accoltellato, ferendola quasi a morte, la ...

Dramma all'alba di domenica 11 settembre a Gallarate. Un uomo ha tentato di uccidere l'anziana madre e poi si è tolto la vita precipitando dal sesto piano di un condomino di via Pegoraro. L'uomo, Mario Ranza, aveva 68 anni e nell'appartamento di Gallarate, teatro della tragedia, viveva con la madre di 92 anni.