Serie C 2022/23, Girone B: Carrarese ed Entella in vetta, Torres e Alessandria ancora a zero (Di domenica 11 settembre 2022) Dieci i match giocati alle ore 14:00 e valevoli per la seconda giornata di Serie C – Girone B. La Carrarese vince contro la Recanatese: termine 3-1 la sfida dello Stadio dei Marmi. A firmare la vittoria per i padroni di casa, la tripletta di Capello, vana la rete di Senigagliesi per gli ospiti. Stesso risultato per la Lucchese contro l'Imolese: a segno per i rossoneri Di Quinzio, Bianchimano e Bruzzaniti, gol della bandiera messo a segno da Stijepovic. A vincere in casa anche il Siena che ha affrontato la Reggiana, rimasta in dieci al 70esimo: termina 1-0 la sfida dell'Artemio Franchi con la rete di Disanto. Tre punti anche per la Vis Pesaro che batte il Firenzuola 1-0 con il gol di Fedato al 48esimo. Sconfitta la Torres dal San Donato: i padroni di casa sblocca subito il match al terzo minuto con Ruocco, gli ospiti ...

