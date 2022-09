Serie A | MOVIOLA LIVE | gol annullato all'Atalanta con il Var Il Sassuolo resta in dieci

sportface2016 : MOVIOLA - #Kjaer frana su #Sabiri, #Fabbri lascia correre ma tanti dubbi: sembra rigore #SampdoriaMilan - sportli26181512 : Serie A, MOVIOLA LIVE: gol annullato all'Atalanta con il Var: Di seguito i principali episodi da moviola dei match… - cmdotcom : Serie A, MOVIOLA LIVE: gol annullato all'Atalanta con il Var - sportface2016 : MOVIOLA - #AtalantaCremonese, #Okoli tocca con la mano: giusto annullare il gol al Var #SerieA - junews24com : Juve Salernitana LIVE: novità di formazione per Allegri -

Calciomercato.com

... tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Via del Mare, Lecce e Monza si affrontano nel match valido per la 6ª giornata dellaA 2022/23. Sintesi Lecce Monza 0 - 11 ...... tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Mapei, Sassuolo e Udinese si affrontano nel match valido per la 6ª giornata dellaA 2022/23. Sintesi Sassuolo Udinese 1 - 01 - ... Serie A, MOVIOLA LIVE: gol annullato all'Atalanta con il Var Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Bologna Fiorentina L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Fiorentina, valido per la 6ª gior ...