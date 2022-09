Sampdoria-Milan, Leao: “Vittoria contro tutto e tutti” (Di domenica 11 settembre 2022) “contro tutto e contro tutti, lo spirito di squadra è stato finora la nostra più grande forza e oggi ancora una volta abbiamo dimostrato di cosa è fatto questo gruppo”. Lo scrive in un tweet l’attaccante del Milan Rafael Leao in merito al successo ottenuto con la Sampdoria in inferiorità numerica a causa della sua espulsione. “Nonostante la mia espulsione non ci siamo arresi e abbiamo continuato a cercare la Vittoria”, ha aggiunto il centravanti portoghese. Contra tudo e contra todos , o espírito de equipa até agora foi a nossa maior força e hoje mais uma vez demonstramos do que é feito este grupo , apesar da minha expulsão não desistimos e continuamos em busca da vitória ! #forzaMilanpic.twitter.com/RIREuOUNt2 — Rafael Leão ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) “, lo spirito di squadra è stato finora la nostra più grande forza e oggi ancora una volta abbiamo dimostrato di cosa è fatto questo gruppo”. Lo scrive in un tweet l’attaccante delRafaelin merito al successo ottenuto con lain inferiorità numerica a causa della sua espulsione. “Nonostante la mia espulsione non ci siamo arresi e abbiamo continuato a cercare la”, ha aggiunto il centravanti portoghese. Contra tudo e contra todos , o espírito de equipa até agora foi a nossa maior força e hoje mais uma vez demonstramos do que é feito este grupo , apesar da minha expulsão não desistimos e continuamos em busca da vitória ! #forzapic.twitter.com/RIREuOUNt2 — Rafael Leão ...

