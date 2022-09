Oggi 11 settembre: Beato Francesco Bonifacio | Vittima della persecuzione antireligiosa dei comunisti (Di domenica 11 settembre 2022) Pastore zelante e buono, don Francesco Bonifacio viene martirizzato dai comunisti titini in odio alla fede, a Dio e alla Chiesa. Una storia di martirio e fedeltà avvenuta nel tormentato periodo del Secondo dopoguerra tra il Friuli e l’Istria. Francesco Bonifacio nasce a Pirano (Istria) il 7 settembre 1912, è il secondo di sette tra L'articolo Oggi 11 settembre: Beato Francesco Bonifacio Vittima della persecuzione antireligiosa dei comunisti proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 11 settembre 2022) Pastore zelante e buono, donviene martirizzato daititini in odio alla fede, a Dio e alla Chiesa. Una storia di martirio e fedeltà avvenuta nel tormentato periodo del Secondo dopoguerra tra il Friuli e l’Istria.nasce a Pirano (Istria) il 71912, è il secondo di sette tra L'articolo11deiproviene da La Luce di Maria.

