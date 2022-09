Napoli-Spezia, male Ndombele: occorre un migliore inserimento (Di domenica 11 settembre 2022) Il Napoli batte lo Spezia ma il centrocampista Tanguy Ndombele ha ancora tanto da migliorare dal punto di vista dell’inserimento. La Gazzetta dello Sport si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 11 settembre 2022) Ilbatte loma il centrocampista Tanguyha ancora tanto da migliorare dal punto di vista dell’. La Gazzetta dello Sport si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CB_Ignoranza : In una partita che ha fatto sembrare quella con il Liverpool un’amichevole estiva, il Napoli riesce a battere lo Sp… - DAZN_IT : Il Napoli esulta all'ultimo respiro! ?? Crolla il muro dello Spezia, Raspadori regala i tre punti a Spalletti ??… - DiMarzio : #SerieA | Le parole di #Spalletti dopo #NapoliSpezia: 'Partite così l'anno scorso ci sono costate il campionato' - solodenti : RT @occhioceruleo: Negli ultimi 286 giorni il Milan in Serie A ha perso solo 2 partite. Per 2 porcate arbitrali (Milan-Napoli, Milan-Spezia… - 6Asdrubale22 : @AlexSgro11 @gianneell @marifcinter Un anno a piangere per dei presunti torti arbitrali (spezia, Napoli,ecc) e poi… -