Milan-Napoli, buone notizie per Pioli: un centrocampista verso il recupero (Di domenica 11 settembre 2022) La vittoria di ieri contro lo Spezia è stata subito archiviata dagli azzurri: il Napoli è tornato a Castel Volturno per preparare la partita di Champions contro il Rangers. La gara, inizialmente in programma martedì 13, è stato rinviato di 24 ore a causa della morte della Regina Elisabetta II: martedì la salma sarà trasferita da Edimburgo. Dopo la gara di mercoledì, però, ci sarà un altro match importantissimo: domenica, i ragazzi di Spalletti andranno a San Siro per sfidare il Milan di Stefano Pioli. Rade Krunic (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Se il Napoli dovrà far a meno di Victor Osimhen a causa infortunio, il Milan ha perso l’uomo chiave Rafa Leao, espulso nel match di ieri sera contro la Sampdoria. I rossoneri, già privi di Ante Rebic e Divock Origi in attacco, si troveranno con ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 settembre 2022) La vittoria di ieri contro lo Spezia è stata subito archiviata dagli azzurri: ilè tornato a Castel Volturno per preparare la partita di Champions contro il Rangers. La gara, inizialmente in programma martedì 13, è stato rinviato di 24 ore a causa della morte della Regina Elisabetta II: martedì la salma sarà trasferita da Edimburgo. Dopo la gara di mercoledì, però, ci sarà un altro match importantissimo: domenica, i ragazzi di Spalletti andranno a San Siro per sfidare ildi Stefano. Rade Krunic (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Se ildovrà far a meno di Victor Osimhen a causa infortunio, ilha perso l’uomo chiave Rafa Leao, espulso nel match di ieri sera contro la Sampdoria. I rossoneri, già privi di Ante Rebic e Divock Origi in attacco, si troveranno con ...

AntoVitiello : #Pioli a Sky su Milan-Napoli: 'Entrambe le squadre possono perdere tanto senza #Leao e #Osimhen. Ci perdiamo forse… - AntoVitiello : Danno enorme per il #Milan Espulsione per doppio giallo a #Leao, specialmente il primo troppo frettoloso. Il portog… - PBPcalcio : @GioFrezzetti Giovanni vedi...la differenza tra me e te è che io non esito a fare i complimenti al Napoli per il ca… - ilmionapoli : Milan-Napoli senza Leao e Osimhen: le soluzioni di Pioli e Spalletti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Caputi: 'Napoli e Milan, vittorie di straordinaria importanza' -